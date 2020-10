A Cuneo +110% contagi in settimana, come metà aprile

(ANSA) - CUNEO, 17 OTT - A Cuneo (56 mila residenti) ci sono 164 persone positive al Covid, valore paragonabile ai numeri di metà aprile (a Ferragosto c'era un solo positivo). In una settimana i contagi sono passati da 78 a 164: +110%. "Una curva di risalita che accelera vistosamente - commenta il sindaco, Federico Borgna -. Ci sono state date poche semplici regole da rispettare: mantenere le distanze, evitare assembramenti, soprattutto mettere la mascherina sempre, anche all'aperto. Sono ancora troppe le persone che non hanno capito la gravità della situazione. Vogliamo ritrovarci nella situazione di marzo-aprile? Allora facciamo attenzione".

Da questa settimana il municipio ha riattivato il Centro Operativo Comunale sull'emergenza Covid, che aveva chiuso a giugno: tra le misure adottate la chiusura dei 14 playground della città (aree attrezzate per calcetto, basket, skate, pallavolo, attività sportive amatoriali), l'annullamento del mercato straordinario di domani (domenica 18 ottobre) in corso Nizza e la sospensione di tutte le attività ricreative e motorie per la terza età. (ANSA).