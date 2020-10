Torino: primarie centrosinistra, si candida Lo Russo

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Si arricchisce di un altro partecipante la corsa alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. E' Stefano Lo Russo, geologo del Politecnico di Torino e attuale capogruppo del Pd in Consiglio comunale dopo essere stato assessore nella giunta Fassino.

L'ufficializzazione della candidatura, nell'aria da settimane, questa mattina nel corso di una conferenza stampa in cui Lo Russo ha presentato la sua idea di Torino "a misura di futuro".

"Con le prossime elezioni comunali, Torino deve poter ripartire con il coraggio delle idee e con una solida visione, che guardi al futuro con la consapevolezza delle profonde radici che la città affonda nella sua storia e nei suoi valori - sostiene Lo Russo - se impostiamo la ripartenza possiamo avere grandi opportunità di rilancio internazionale, altrimenti il rischio è il declino".

"Il percorso individuato mi convince: le primarie della coalizione di centrosinistra possono essere davvero non solo un momento di selezione - aggiunge - ma un'importante azione di mobilitazione e discussione sulla Città". (ANSA).