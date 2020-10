Torino: 'Mensa dei poveri' accusa "troppe multe a volontari"

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - "La 'Mensa dei Poveri' del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus, fondata nel 2008 su invito dell'Arcivescovo Nosiglia a Torino da troppo tempo riceve più multe che riconoscimenti". La protesta arriva dai collaboratori di Don Adriano Gennari, il sacerdote cottolenghino, artefice della mensa, in corso Regina Margherita a Torino. che da marzo a luglio 2020 ha registrato un incremento dell'80% di richieste pasti, passando dai circa 12.500 dell'analogo periodo del 2019 agli oltre 22.500 di quest'anno.

Il caso sollevato dai collaboratori di don Adriano è legato "alle molteplici contravvenzioni elevate al prelato e ai suoi volontari costretti a fare i salti mortali per caricare in centro il cibo destinato ai poveri. Polizia Municipale e Ausiliari Gtt svolgono correttamente il proprio lavoro ma innanzi alla carità occorre più buonsenso. Nonostante nel 2019 i contatti con gli assessori Roberto Finardi e Maria Lapietra, è stato negato un accesso in più nella ztl Sino al 2018 la onlus di Don Gennari aveva cinque permessi di parcheggio per l'area della 'Mensa dei Poveri' per evitare onerosi esborsi mensili agli anziani volontari per venire a servire gli indigenti.

Permessi revocati perché, a detta dei competenti uffici, nello statuto è assente la dicitura che prevede l'attività sociale di accompagnamento medico di terze persone bisognose". (ANSA).