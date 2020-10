Scoppio Quargnento, nuovo rinvio in Corte d'Assise

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 OTT - Nuovo rinvio in Corte d'Assise, ad Alessandria, del processo nei confronti di Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo doloso aggravato per l'esplosione della villetta di Quargnento in cui, nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, sono morti tre vigili del fuoco. Le parti hanno convenuto di attendere la decisione della Corte Costituzionale, attesa per il 18 novembre, in merito alla costituzionalità della legge che esclude il giudizio abbreviato per chi deve rispondere di reati per i quali è previsto l'ergastolo.

"Se la questione di legittimità dovesse essere respinta - spiegano Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso, difensori di Vincenti - si procederà con il rito ordinario, altrimenti si avvierà il rito abbreviato. Non si sa se sarà celebrato davanti alla Corte di Assise o sarà necessaria una regressione all'Ufficio Gip. Sarà la Corte a dipanare questo problema procedurale. L'unico dato certo che abbiamo chiesto e informalmente ottenuto è che verrà sentito il consulente psichiatrico la cui consulenza era già stata acquisita avanti al Gup. Perché questa consulenza è maturata successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato e quindi riteniamo di essere nei termini perché, indipendentemente dalla scelta del rito, il nostro consulente venga sentito. Potrebbe poi essere spunto per una perizia psichiatrica".

Lo scorso 23 luglio marito e moglie erano già stati condannati - in abbreviato - a 4 anni, in continuazione, per i reati di lesioni personali (nel crollo rimasero feriti due vigili del fuoco e un carabiniere), crollo doloso, truffa all'assicurazione (fraudolento danneggiamento beni assicurati), tutti aggravati. (ANSA).