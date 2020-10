Prime lauree in presenza nelle sedi Upo

(ANSA) - VERCELLI, 16 OTT - Si stanno svolgendo in questi giorni all'Università del Piemonte Orientale le prime lauree in presenza dal dicembre 2019. Ieri si sono svolte le discussioni per il corso magistrale di Biologia e per la laurea triennale in Scienze biologiche del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di Vercelli. Le discussioni in presenza proseguono oggi ad Alessandria sia per i corsi di laurea in Scienze biologiche e in Biologia, sia per il corso di laurea in Scienze ambientali e gestione del territorio; infine proseguiranno la prossima settimana per tutti gli altri corsi del Dipartimento.

Il calendario delle discussioni in presenza prevede lunedì la triennale e la magistrale in Informatica ad Alessandria; martedì 20 la triennale in Informatica a Vercelli; giovedì 22 Chimica (triennale) e Scienze chimiche (magistrale ad Alessandria) e infine venerdì 23, di nuovo a Vercelli, la triennale in Scienza dei materiali. L'Upo - sottolinea Leonardo Marchese, direttore del Dipartimento di Scienze -, sebbene gli scenari siano poco stabili e rassicuranti, sta cercando di offrire agli studenti un'esperienza accademica per quanto possibile normale". Queste lauree sono le prime in presenza per il polo vercellese del Disit dopo i mesi di isolamento e la ripresa delle attività accademiche. (ANSA).