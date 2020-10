La storica azienda Pasta Berruto apre canale di e-commerce

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Alla vigilia dei 140 anni di attività. che festeggerà nel 2021, Pasta Berruto si è lanciata anche nell' e-commerce. La storica azienda di Carmagnola (Torino) ha aperto un canale di vendita sul web sul quale i consumatori possono acquistare prodotti della collezione 1881 by Stefano Berruto, selezione di molte specialità che sono cavallo di battaglia di Pasta Berruto: pasta trafilata al bronzo con grani duri 100%, provenienti da filiera italiana, pasta biologica integrale, senza glutine, ai legumi e cereali. pasta regionale. La boutique dell'e-commerce presenta anche la gamma Arrighi, "il trait d'union - spiega l'azienda di Carmagnola - tra cultura italiana di fare la pasta e tutte le altre culture nel mondo", ed, infine, la gamma Berruto Pasta Cup, i prodotti che cuociono in acqua bollente in 3 minuti. "A due settimane dalla messa on line dei nostri prodotti - spiega Stefano Berruto, Ceo di Pasta Berruto - siamo davvero soddisfatti dei risultati che già la piattaforma ha portato perché abbiamo avuto modo di mettere sotto esame la macchina.

L'ordine entra in azienda, viene immediatamente preparato e consegnato al corriere che garantisce una consegna nelle 24-48 ore. Il progetto e-commerce per noi è davvero strategico perché è costruito per il mercato italiano. Il consumatore di oggi cerca prodotti di qualità ad un prezzo giusto sull'uscio di casa". (ANSA).