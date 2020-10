Covid: CR7 'non ho infranto protocollo, è una bugia'

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - "Sto rispettando il protocollo, non l'ho infranto come è stato detto: è una bugia": così Cristiano Ronaldo in una diretta Instagram. "Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure - continua il giocatore della Juve - e sono tornato in Italia in aereoambulanza, non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino". Ora come sta trascorrendo la quarantena? "La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giornata".

(ANSA).