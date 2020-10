Aumentano incidenti con ungulati nel Vco, due stanotte

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 16 OTT - Tre incidenti in pochi giorni, due solo stanotte, sulle strade dell'Ossola. E' successo a Domodossola, Crodo e Anzola d'Ossola: in tutti i casi a scontrarsi con un'auto sono stati dei cervi. Quello degli incidente con ungulati è un problema causato dall'aumento della fauna selvatica e dal periodo del bramito.

Stanotte le due vetture coinvolte sono andate distrutte. Il primo sinistro si è verificato intorno a mezzanotte sulla statale 33 a Domodossola. Il secondo incidente all'alba, a Crodo in valle Antigorio. I due uomini padre e figlio sono rimasti incolumi, ma anche in questo caso la vettura è andata distrutta.

Pochi giorni fa ad Anzola d'Ossola sulla superstrada è stato rinvenuto un grosso cervo morto, investito da un'auto. (ANSA).