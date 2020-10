Arrivano tombola e gioco dell'oca 'made in Piemonte'

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Una tombola e un gioco dell'oca in salsa piemontese. Dopo aver conquistato gli amanti dei giochi da tavola con TorinoXXL, Patèle e Torino Memo, la creatività del team di Torino Factory si è di nuovo messa in moto ed è nata l'OcaTombola Piemontese, un'unica scatola con due dei più tradizionali giochi, sempre 'made in Piemonte'.

Le regole sono quelle classiche ma ravvivate da vignette ispirate alla smorfia regionale e divertenti rime in dialetto per la tombola, mentre il gioco dell'oca è un vero e proprio viaggio tra le località della regione, dalle più celebri a quelle più insolite o meno conosciute. E come ogni anno arrivano anche le novità per TorinoXXL, con nuove pedine ispirate alle mitiche figure della società torinese dal Barachin al Tifoso Granata o Bianconero, nuove attività speciali, ad esempio per conquistare il Balon o i Murazzi, le Carte del Diav alla scoperta dei misteri della città e con un nuovo occhio alla mobilità sostenibile con la pista per bici e monopattini elettrici. (ANSA).