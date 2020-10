Torino inaugura nuovo Urban Lab, storia digitale città

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Chi vuole conoscere la storia di Torino dal secondo Dopoguerra a oggi può visitare da domani il nuovo allestimento di Urban Lab, in via Palazzo di Città davanti al Comune. Non una mostra, né un museo, ma "un laboratorio working progress - spiegano direttore e presidente, Elena Dellapiana e Valentina Campana - al quale possono contribuire con foto e documenti gli stessi cittadini".

Il viaggio interattivo nella storia di Torino è diviso in tre sezioni - Past, Now e Soon - e si articola per decenni che raccontano le tante trasformazioni economiche, sociali e urbanistiche del capoluogo piemonese. "Un racconto vivo, attraverso foto e documenti, che assomiglia ad un romanzo - aggiunge Alberto Anfossi, segretario generale di Compagnia di San Paolo - che può essere un fantastico strumento per studenti e amministratori, ma anche per chi vuole soddisfare curiosità su questa città in trasformazione".

Termina il percorso una mostra suggestiva di Fabio Oggero, 'La città sospesa 9 marzo-3 maggio 2020' con immagini della Torino fantasma durante il lockdown, strade e piazze immobili, vuote e piene di silenzio. (ANSA).