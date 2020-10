Spadafora "CR7? La Juve stessa segnalò rottura dell'isolamento"

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "La domanda era su andata e ritorno.

A quel che risulta in merito all'andata è stata la stessa società a segnalare alla Asl che alcuni giocatori avevano 'rotto' l'isolamento fiduciario senza averne l'autorizzazione, tanto che il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino ha dichiarato di aver dovuto trasmettere in Procura i nomi". Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha chiarito il suo pensiero, raggiunto telefonicamente dall'Ansa, dopo la messa in onda dell'intervista realizzata da Giovanni Minoli in cui il conduttore chiede 'se Ronaldo ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo' e il ministro risponde 'penso proprio di si se non ci sono state autorizzazioni specifiche dalle autorità sanitarie'. (ANSA).