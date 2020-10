Raggiro da 400 mila euro, arresti

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Hanno usato una tecnica antica ma efficace tre truffatori che hanno conquistato in un colpo solo un bottino di 400 mila euro: un borsone pieno di false banconote scambiato con orologi preziosi. I tre, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, sono poi stati arrestati dalla squadra mobile di Genova nell'ambito di una inchiesta sulle truffe con la tecnica del cosiddetto 'rip-deal'. Sono stati bloccati nelle loro abitazioni a Piossasco (Torino) e Trana (Torino).

Il raggiro risale a maggio. La vittima, un uomo di 28 anni di Genova, aveva messo in vendita su E-bay un orologio. Era stato contattato dal gruppo che si era mostrato interessato all'acquisto di altri sei orologi preziosi per un valore di 400 mila euro. I quattro si sono dati appuntamento in un hotel di lusso nel capoluogo ligure e dopo aver visionato gli orologi, si sono messi d'accordo per un pagamento in contanti. I tre hanno a quel punto sostituito le banconote vere con quelle fac-simile.

In questo modo, sono riusciti ad appropriarsi dei preziosi e sono scappati a bordo di un auto guidata da un complice.

Gli investigatori hanno analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza e anche grazie alle descrizioni della vittime e di alcuni testimoni sono riusciti a risalire ai tre.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno trovato un borsone con 25 chili di finte banconote, una macchinetta conta-soldi, scatole di orologi Rolex, numerosi telefoni e gli stessi abiti usati per il colpo di maggio. Indagini sono ancora in corso per capire se i tre abbiano messo a segno altre truffe simili. (ANSA).