Lavoro: nasce corso per esperti gestione del territorio

Una gestione competente del territorio può aiutare ad arginare alluvioni ed eventi catastrofici. Nasce da questa convinzione Tale - Talenti per l'Elettronica', corso gratuito per giovani appassionati di elettronica, motivati a operare per la salvaguardia del pianeta.

L'idea è di Giovanni Perona, già professore al Politecnico di Torino, che ha affidato il progetto alla cooperativa sociale Orso di Torino, con la collaborazione di alcune aziende del comparto, tra le quali Envisens Technologies, spin off del Politecnico.

Il corso si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni, diplomati o laureati in materie affini. Inizierà in novembre e avrà la durata di un anno. Dopo la selezione per i 40 posti disponibili, i ragazzi affronteranno le sessioni di didattica e di laboratorio, un tirocinio finale pagato per i migliori 15 allievi, la possibilità di un inserimento lavorativo in aziende del comparto.

"Occorre abbattere molti luoghi comuni, la piena del Tanaro del '94, ad esempio, era conseguenza di eventi meteo molto più estremi degli attuali - spiega il professore Perona - e tuttavia da allora la gestione del territorio non è andata migliorando, i fatti delle scorse settimane ne sono prova. I cambiamenti climatici sono purtroppo chiamati in causa per coprire sistematiche mancanze di buone pratiche nella gestione, a prescindere dal fatto che gli eventi catastrofici siano imputabili effettivamente e unicamente ai mutamenti del clima".

