Covid accelera digitalizzazione, aziende a confronto

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Il Covid è un enorme acceleratore di processi anche nella digitalizzazione delle aziende. Se ne è parlato in occasione della conferenza "Le città intelligenti" al Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese.

"Nel momento dell'urgenza si attivano modalità nuove - ha esordito Michela Costa, performance director di L'Oréal - Nella nostra azienda, lo smart working era già stato lanciato due anni prima del lockdown e questo ci ha permesso di rispondere meglio all'emergenza. Nel momento del bisogno, l'accelerazione che ci è stata imposta ci ha portato a mettere alla prova la nostra infrastruttura con ottimi risultati". Altre aziende, ad esempio Smat, hanno dovuto modificare la propria modalità di lavoro, come ad esempio la gestione degli sportelli. "A causa del lockdown, abbiamo incrementato fino a 35.000 gli accessi al sito - ha detto Armando Quazzo, dirigente dell'area marketing di Smat - Vuol dire altrettanti utenti che vogliono usufruire dei nostri servizi da remoto. Questo ha portato vantaggi sul piano del rapporto col cliente ma anche per quanto riguarda l'operatività del personale e degli uffici".

Matthieu Bonvoisin, distric heating e power director di Engie, ha raccontato come la sua azienda ha affrontato la necessità di garantire il servizio di teleriscaldamento nel periodo più buio dell'emergenza: "Ci siamo trovati ad operare con meno persone in centrale e sul territorio. Sono stupito dell'efficienza che abbiamo raggiunto e non posso immaginare che si possa tornare indietro rispetto alle modalità che abbiamo introdotto".

