Calciopoli: Agnelli, ogni tentativo per riavere scudetti

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società": così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, alla domanda dell'azionista Andrea Danubi su Calciopoli. "Nel corso degli anni abbiamo esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto - aggiunge rispondendo via fax per le restrizioni da Covid-19 che impediscono di svolgere l'Assemblea degli Azionisti in modalità tradizionale - Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al Tar che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni". (ANSA).