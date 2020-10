ANSA-IL-PUNTO/COVID,Piemonte registra mille positivi in più

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Il Piemonte vara i test rapidi anti-Covid ai valichi di confine con la Francia. L'iniziativa, presa per garantire il presidio "massimo e assoluto" del territorio regionale alla luce dei dati sull'andamento dell'epidemia oltre frontiera, è stata annunciata dal governatore, Alberto Cirio.

I nuovi casi di positività hanno sfondato quota mille (+1.033 a fronte dei 449 di ieri) ma il dato, in base a quanto comunica la Regione, comprende anche dei casi che ieri non erano stati registrati a causa di un "rallentamento della piattaforma operativa". Lo stesso discorso vale anche per i tamponi, che nell'arco delle due giornate risultano 20.109. La circostanza potrebbe togliere mordente alla polemica che, nel corso della giornata, aveva cominciato a serpeggiare nel mondo politico regionale sul basso numero di test svolti in Piemonte.

Oggi a Torino si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per valutare l'attuazione delle misure di contenimento dei contagi. (ANSA).