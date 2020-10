Agnelli, solo più avanti capiremo valore questi 9 anni Juve

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "Il nono scudetto è un risultato che, visto come è maturato, non ha trovato il giusto riconoscimento sia da parte dei tifosi, che nostro all'interno e degli addetti ai lavori. Solo più avanti ci renderemo conto di cosa hanno voluto dire questi nove anni". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, incontrando i giornalisti al termine dell'assemblea degli azionisti. Il numero uno bianconero ha anche ricordato le "delusioni" dell'eliminazione dalla Champions e la sconfitta in finale di Coppa Italia. (ANSA).