Nasce Spazio Bac, centro dedicato al welfare culturale

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Nasce a Torino, nel Distretto Sociale Barolo, lo Spazio Bac che, unico nel suo genere in Italia, punta a fare incontrare cultura, salute e inclusione sociale. Il centro culturale di prossimità, che sarà operativo dal 19 ottobre, è stato ideato da Sct, Social Community Theatre Centre (soggetto nato dall'incontro tra il Consorzio Corep, Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino e Teatro Popolare Europeo) con l'Associazione Filieradarte, dopo la call for ideas promossa nel 2018 da Opera Barolo. La metodologia usata è quella del Teatro Sociale e Danza di Comunità ideata proprio a Torino da Sct Centre e portata in Europa e in tutto il mondo.

Tra le prime attività in programma, un progetto realizzato grazie al bando di Public Engagement 2019 promosso dall'Università di Torino: l'organizzazione del Coro Bac, un coro tutto al femminile, multiculturale e intergenerazionale di circa 20 elementi, composto da donne in situazioni di difficoltà e fragilità e donne del mondo universitario, docenti, studenti, personale amministrativo. Attraverso il canto, da qui alla primavera 2021, si metteranno in gioco in un percorso formativo che abbatte le barriere sociali e crea valori condivisi. A questo seguiranno altre attività con giovani, bambini, famiglie e anziani in collaborazione con le realtà del Distretto Barolo e del quartiere Aurora.

"Dopo 18 anni di nomadismo in Italia e nel mondo, dove ci chiamavano le sfide dell'arte e delle comunità, torniamo stanziali ad Aurora in una zona in trasformazione di Torino, la città dei santi sociali, che ha nel suo dna il sostegno dei più deboli e degli emarginati", spiega Alessandra Rossi Ghiglione, direttrice di SCT Centre (ANSA).