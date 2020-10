Musica: da Club to Club nasce C0C, a partire dal 5 novembre

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Club to Club, festival della musica e del pensiero contemporanea divenuto negli anni punto di riferimento in Europa - solo nel 2019 ha visto 30.000 partecipanti - rimanda il suo ventennale al 2021 e per quest'anno da vita a C0C, un'edizione speciale, tra online e in presenza, sempre organizzata dall'associazione Xplosiva, dal 5 novembre, in sinergia a ContemporaryArt, al 22 novembre. C0C, come Club to Club, persegue l'indipendenza culturale, la contaminazione e la ricerca del punto di equilibrio tra avanguardia e nuovo pop, in collaborazione con Audi, official partner. Sono in programma show e performance site—specific, eseguite con pubblico o in assenza di pubblico (live su clubtoclub.it), installazioni sonore pubbliche, conversazioni e pubblicazioni, che coinvolgeranno le architetture di alcuni dei luoghi più iconici del Piemonte. Tra le location scelte, con l'intento di rappresentare le tre anime della città, barocca, industriale e contemporanea, ci sono Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, OGR, Porta Palazzo, Fondazione Accorsi—Ometto e Teatro Carignano.

Infine nel weekend 21 e 22 novembre C0C approderà a Lunetta, borgata di Mombarcaro risalente al XVII secolo, preludio di un progetto di soundscape diffusa nel territorio dell'Alta Langa.

(ANSA).