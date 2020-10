Covid: striscione contro DPCM davanti a Città Metropolitana

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Anche a Torino, davanti alla sede della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7, è stato appeso uno degli striscioni comparsi la scorsa notte in molte città italiane contro il nuovo Dcpm di ottobre. Sullo striscione la scritta "la vera emergenza è questo governo", con accanto il tricolore. ."Alcuni italiani non si arrendono. La vera emergenza - si legge in una nota dei promotori dell'iniziativa - è un governo nato da un inciucio e non votato dagli italiani, che per governare e per non dare la parola di nuovo ai cittadini preferisce terrorizzarli, imbavagliarli e metterli gli uni contro gli altri. Un governo abusivo che ha lasciato famiglie senza stipendi, che nonostante la crisi economica chiede tasse a imprese e commercianti, che ha millantato miliardi da Bruxelles con il Recovery Fund e che invece non ha ancora ricevuto un euro da quell'Unione Europea che non vede l'ora di farci firmare il MES per metterci la Troika in casa". (ANSA).