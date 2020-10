Cinema: Luxuria presenta 35/o Lovers, festival Lgbtqi Torino

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Lovers, il più antico festival sui temi Lgbtqi d'Europa e terzo nel mondo, diretto da Vladimir Luxuria, festeggia i 35 anni con un'edizione coraggiosa e in presenza, al Cinema Massimo-Museo del Cinema, dal 22 al 25 ottobre. Con 32 titoli in concorso tra lungo e cortometraggi e documentari, selezionati tra 1.300 opere provenienti da Stati Uniti, Europa, Sud America, Iran, Israele, Georgia e Repubblica Ceca. Un'edizione "combattente e resiliente", ha detto oggi Luxuria intervenuta dopo la sindaca Chiara Appendino che ha sottolineato "il valore culturale e sociale del festival da sempre paladino delle battaglie per i diritti, la libertà e l'autodeterminazione". "Un'edizione leggermente ridotta per ovvi motivi - ha aggiunto Luxuria - anche nel budget, passato da 318.000 a 216.000 euro, ma viva e piena di stimoli, resa possibile e difesa, ancora una volta, da Città e sponsor".

Ad aprire e chiudere saranno due icone del cinema e della moda, Gina Lollobrigida e Achille Lauro. "Parleremo di amore, famiglia, politica, sesso, libertà e anche della legge sull'omofobia con il suo relatore Alessandro Zan", ha spiegato Luxuria. Molte le chicche tra cui il film di chiusura 'Douze Points' di Daniel Syrkin sul mondo dei musulmani gay. (ANSA).