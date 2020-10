Beni Culturali: nuovo sito di epoca romana aperto a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Dal prossimo 16 ottobre torinesi e turisti avranno la possibilità di vedere un nuovo sito archeologico di epoca romana in pieno centro città, in via delle Orfane, nel cortile di Quadrato, edificio riqualificato dal Gruppo Building, venuto alla luce nel 2017 durante il cantiere.

Il restauro, che verrà del tutto ultimato nella prossima primavera, è curato, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Torino, dal Centro Conservazione Restauro (Ccr) 'La Venaria Reale', che ne ha fatto anche un cantiere didattico coinvolgendo alunni e docenti.

Si tratta di una pavimentazione di circa 125 metri quadrati delimitata da muri con fondazioni in ciotoli e argilla cruda, secondo una tecnica costruttiva piuttosto inadatta all'ambiente, ma allora molto usata. Al centro ci sono delle decorazioni raffiguranti, tra l'altro, la figura mitologica del cacciatore Atteone trasformato in cervo da Artemide che era stata sorpresa da lui nuda mentre faceva il bagno. A presentare il sito, che sarà sempre visitabile e gratuitamente, c'erano oggi Stefano Trucco, presidente del Ccr, Piero Boffa, presidente di Gruppo Building e la sovrintendente Luisa Papotti. (ANSA).