Aeroporto Torino, aperto point Covid per test rapidi

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Nasce il Covid Test Point all'aeroporto di Torino a disposizione, su base volontaria, di tutti i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo.L'iniziativa, prima in Italia a combinare l'effettuazione di test sierologico e, in caso di esito positivo, tampone molecolare, nasce con l'obiettivo di contenere il rischio di diffusione del virus e permettere ai viaggiatori che scelgono il mezzo aereo di raggiungere nella massima sicurezza famigliari, amici e contatti di lavoro.

La struttura, realizzata in collaborazione con Asl Città di Torino e con Air Medical, fornisce ai passeggeri in viaggio da e per Torino Airport, in possesso di un documento di viaggio valido, un servizio finalizzato a ridurre il rischio di propagazione della pandemia da Covid-19, attraverso l'effettuazione di test sierologici, con esito tempestivo rilasciato in 10 minuti.

Il presidio per l'effettuazione dei test rapidi è situato in area pubblica, nell'area Check-In D del Livello Partenze di Torino Airport, accanto alla Sala Amica. Il monitoraggio presso Torino Airport, accessibile al costo di 30 euro, viene effettuato attraverso un test sierologico Covid-19 IgG/IgM.

Inoltre continua l'attività di screening obbligatoria e gratuita ai passeggeri in arrivo da Francia, Spagna, Gran Bretagna e Paesi Bassi con voli diretti sull'aeroporto di Torino. (ANSA).