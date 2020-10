View Conference, a Torino 160 stelle dell'universo digitale

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Effetti visivi, animazione, giochi, realtà virtuali. View Conference, il principale simposio italiano dedicato ai media e alle tecnologie digitali, sfida il Covid e torna a Torino, dal 18 al 23 ottobre con l'edizione più ricca di sempre. L'evento riunirà 160 tra i più prestigiosi professionisti del settore - cineasti, produttori, dirigenti di studios, animatori, artisti, sviluppatori di videogiochi, musicisti e formatori - protagonisti di una settimana ricca di appuntamenti, con 125 tra talk, workshop, panel e masterclass.

Tutte le sessioni saranno disponibili online e, solo per quest'anno, sia il programma regolare sia lo speciale Summit sul Business Innovativo saranno ad accesso libero.

"Sono orgogliosa della varietà di argomenti e relatori. Ad esempio, 43 relatori sono donne, tra cui dirigenti di studios, registe di film d'animazione, produttrici, artiste degli effetti visivi e sviluppatrici di videogiochi. Abbiamo in programma una serie di conferenze e dibattiti di attualità, che affronteranno le sfide produttive durante la pandemia di Covid-19", spiega Maria Elena Gutierrez, direttrice di View Conference.

Il principale keynote speaker sarà Ed Catmull, co-fondatore ed ex presidente di Pixar e di Disney Animation. Ci saranno due autentiche leggende degli effetti speciali: il nove volte premio Oscar Dennis Muren, direttore creativo di Industrial Light & Magic e Phil Tippet, regista, produttore, supervisore Vfx, fondatore dello studio omonimo e vincitore di due statuette dell'Academy. (ANSA).