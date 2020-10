Cirio, bene prudenza ma Governo aiuti imprese e famiglie

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - "Siamo tutti consapevoli della necessità di prudenza, ma al Governo chiediamo con forza una azione rapida che aiuti migliaia di imprese e famiglie ad affrontare il futuro. Cittadini che oggi più che mai devono avere le istituzioni al loro fianco, in modo concreto". Così, su Facebook, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito delle nuove misure varate per contrastare l'emergenza Covid-19 "Ieri insieme alle altre Regioni abbiamo lavorato fino a tarda sera per trasmettere al Governo le nostre osservazioni" spiega Cirio secondo il quale "serve immediatamente un piano di sostegno per le attività economiche su cui il nuovo Dpcm ha introdotto limitazioni. Ma anche per quelle che da mesi non posso ripartire al 100%". (ANSA).