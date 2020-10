Appendino, condanna lieve ma politica esige coerenza

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Tra i motivi che hanno convinto la sindaca Appendino a non ricandidarsi c'è la recente condanna a 6 mesi, in primo grado, per falso ideologico inflitta al processo Ream con l'accusa di un'errata imputazione a bilancio di 5 milioni. "Ho sempre operato nell'esclusivo interesse del Comune, che, al massimo, mi accusano di aver favorito 'ingiustamente' - dice Appendino - per questo farò ricorso in appello ma la condanna, anche se di lieve entità, resta tale. E in politica, prima di ogni cosa, bisogna essere coerenti con i propri principi". (ANSA).