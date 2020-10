ANSA-IL-PUNTO/COVID, a Città Salute pronti nuovi reparti

di Barbara Paloschi (ANSA) - TORINO, 13 OTT - "Al momento la situazione è ben sotto controllo: i ricoveri sono in crescita e noi ci adeguiamo creando i posti necessari. Siamo molto cauti, seguiamo l'andamento dell'epidemia giorno per giorno e siamo pronti a riconvertirci nel caso che il picco dovesse salire". Il commissario della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, spiega così all'ANSA la situazione sul fronte Covid-19 nella maggiore Azienda sanitaria del Piemonte.

"I ricoveri - sottolinea La Valle - salgono: dentro la Città della Salute abbiamo già attivato un reparto Covid da 22 letti, attualmente tutti occupati. Ma i pazienti continuano ad arrivare. Oggi abbiamo convertito la Medicina d'urgenza, che può gestire anche la terapia semintensiva, e sui 13 letti resi disponibili ne abbiamo già occupati 6. La Medicina d'urgenza è sempre stata un punto d'elezione per i pazienti Covid, perché qui i malati che potrebbero complicarsi si trovano sono già nel posto giusto. Ma per il fine settimana stiamo liberando anche un altro reparto: aumenteremo i letti di una ventina di unità, assumendo il personale necessario. Siamo partiti in anticipo, e la rete dell'area omogenea - che oltre a noi include le Asl Città di Torino, To5, e To4 - si è già attivata, rispondendo bene".

"Sul fronte dell'analisi dei tamponi - aggiunge il commissario - alle Molinette dobbiamo garantirne almeno 700 al giorno e al momento ne stiamo facendo anche di più: ieri sono stati 920. Stiamo comunque cercando di crescere come potenzialità e abbiamo già rinforzato il personale, con l'obiettivo di arrivare a oltre mille tamponi al giorno contro i circa 400 dai quali siamo partiti nella primavera scorsa. Il numero però è molto vincolato dai reagenti: noi ne abbiamo e non riscontriamo problemi, e così pure l'Amedeo di Savoia. Ma il vero collo di bottiglia a livello mondiale sta proprio nella disponibilità dei reagenti".

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato un aumento di 8 ricoveri in terapia intensiva (in totale ora 30) e di 26 negli altri reparti (483). Sul fronte dei contagi +585, con il numero più alto di tamponi processati, +9182 rispetto a ieri. Le vittime sono 3, le persone in isolamento domiciliare 5.452. (ANSA).