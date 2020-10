'Uomini di mondo' si arrendono, annullata adunata Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 12 OTT - Annullata l'edizione 2020 dell'Adunata nazionale degli Uomini di Mondo a Cuneo, prevista nella terza domenica di ottobre: è il tradizionale appuntamento goliardico di chi, come la celebre battuta recitata da Totò in diversi film, ha fatto il militare a Cuneo. "Fino all'ultimo abbiamo sperato di riuscire a organizzare un evento collaterale in alternativa alla tradizionale sfilata in contemporanea con la Fiera del Marrone, ma l'annullamento della manifestazione gastronomica, il coronavirus e poi l'alluvione ci hanno costretti a rimandare ogni iniziativa".

L'albo d'Onore degli Uomini di Mondo è stato fondato nel 1998 e conta 14 mila iscritti. Prende spunto da una frase pronunciata dall'attore napoletano in numerosi film ("Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo") e riunisce tutte le persone che anche per un solo giorno hanno prestato servizio militare o civile nella provincia Granda. Tra i tesserati ci sono la figlia di Totò, Lilliana de Curtis, attori e conduttori tv, giornalisti e militari di carriera, fino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, capo delle Forze Armate. (ANSA).