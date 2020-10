Rifornivano di droga la movida di Torino, sette arresti

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Si definivano soci di un'attività agricola dedita alla coltivazione della canapa tessile, meglio nota come marijuana 'legale', in realtà vendevano sostanza stupefacente al dettaglio che autoproducevano in un terreno situato nel Torinese. Sette persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato Barriera Nizza per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di italiani tra i 35 ed i 40 anni, sospettati di rifornire di stupefacente San Salvario, il quartiere della movida di Torino.

L'operazione, coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese, ha portato al sequestro di oltre 63 chili di sostanza stupefacente.

I soci della banda utilizzavano una chat Telegram 'Vidal Pro Loco' per dividersi le consegne e individuare garage e magazzini per la coltivazione, la lavorazione e lo stoccaggio della droga.

(ANSA).