Nuovo libro Giacobbo, primo con font per dislessici

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Il nuovo libro di Roberto Giacobbo, edito da Mondadori, "Storia alternativa del mondo. Un viaggio pieno di sorprese nel cammino dell'uomo. Dalle piramidi ai giorni nostri", utilizza il carattere tipografico ad alta leggibilità EasyReading che facilita la lettura a chi soffre di dislessia. Creato dalla società torinese EasyReading, il font è stato utilizzato anche nella comunicazione dei musei, dai totem alle didascalie delle opere fino alla cartella stampa.

"Credo moltissimo nella sua importanza non solo perché facilita la lettura ai soggetti dislessici, ma anche perché la rende più fluente ai soggetti che non presentano alcun tipo di problemi nella lettura. Nel programma lo usiamo in tutti i testi in sovraimpressione e, dopo averlo adottato nel mensile, mi è sembrato naturale confermare questa scelta anche nel libro", spiega Giacobbo.

"Constatare la volontà da parte di un personaggio del calibro di Roberto Giacobbo di utilizzare il nostro font inclusivo all'interno oltre che del suo programma, e del relativo periodico anche della sua ultima fatica letteraria non può che riempirci di orgoglio. La speranza è che sempre più autori e case editrici possano capire l'importanza di rendere i loro libri e conseguentemente la cultura, in senso più ampio, quanto mai accessibile a tutti" commenta Il designer del font Federico Alfonsetti, ceo della società EasyReading Multimedia.

(ANSA).