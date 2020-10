Maltempo: a metà settimana tornano piogge, neve a 1400

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Sole e freddo mattutino ancora domani, per effetto delle correnti secche, ma da mercoledì in Piemonte tornano umidità e qualche pioggia, con quota neve tra i 1400 e i 1600 metri di altitudine. Secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) a metà settimana ci saranno piogge sparse, meno probabili sul nord della regione e nel Cuneese, tra le aree più colpite dall'alluvione del 2-3 ottobre.

Una spruzzata di neve potrebbe imbiancare anche quote attorno ai 1000 metri.

Oggi la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato minime di -11.8 gradi sopra Bardonecchia, ai quasi 3000 metri di Sommeiller, -7.5 a Formazza (Vco), -7.9 a Giaglione (Torino), -8.2 al Colle dell'Agnello (Cuneo). Nel centro di Torino la minima della scorsa notte è stata di 4.9 gradi. (ANSA).