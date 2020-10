Juve al lavoro, Pirlo ritrova Bernardeschi

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - La Juventus è tornata questa mattina ad allenarsi alla Continassa, dopo tre giorni di riposo.

Tra i giocatori a disposizione del tecnico Andrea Pirlo c'era anche Federico Bernardeschi, apparso in netto miglioramento: dopo l'infortunio di inizio settembre. L'esterno bianconero ha seguito la tabella di lavoro insieme ai compagni e ora è pronto per tornare nell'elenco dei convocati in vista della trasferta di sabato a Crotone.