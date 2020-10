In Piemonte 454 nuovi contagi, aumentano ricoveri

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - In Piemonte si registra oggi un forte incremento del numero dei ricoverati con sintomi del Coronavirus, +79, mentre la pressione sui reparti di terapia intensiva rimane bassa, anzi si registra un calo di 2 ricoverati, che fa scendere il totale a 22. Negli altri reparti i ricoverati in terapia intensiva sono 457 - secondo quanto riporta il bollettino dell'Unità di crisi regionale.

Anche oggi comunicati 3 decessi; + 454 contagi (ieri 409, sabato 499) a fronte di un numero quasi identico di esiti di tamponi (oggi 6486, ieri 6480). Gli asintomatici sono 272; sul totale dei casi 72 provengono da ambito scolastico, 9 da rsa.

I nuovi guariti sono 44, altre 495 persone sono "in via di guarigione".

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.984 (ANSA).