Violazioni delle norme anti Covid, prime multe a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Prime multe nel weekend per chi non indossa la mascherine a Torino.

In Lungo Po Cadorna, un 21enne è stato multato dalla polizia per non aver utilizzato il dispositivo. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza, in quanto ha aggredito gli agenti.

Senza mascherina anche due ventenni di origini marocchine, multati.

Un esercizio di via Bava, nel quartiere Vanchiglia, è stato chiuso per cinque giorni per la mancanza di un punto di igienizzazione. Sempre per 5 giorni chiuso un bar in via Tunisi 19: nel locale c'erano 13 persone. Al gestore è stato contestato il mancato contingentamento in ingresso dei clienti finalizzato al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Infine sanzioni per due minimarket, in via Saluzzo e via Bonafous, per la vendita dopo le 24 di alcolici. (ANSA).