Sfonda vetrina pizzeria Castellamonte, arrestato 19enne

(ANSA) - IVREA, 11 OTT - Oggi pomeriggio a Castellamonte, in via Buffa, una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea ha sorpreso Nicolas Ficarra, 19 anni, fratello minore di Alex, autore del duplice tentato omicidio dell'altra sera, mentre tentava di abbattere con un estintore la vetrina della pizzeria "7 Rosso", già danneggiata nella notte tra sabato e domenica.

Il ragazzo ha ingaggiato una violenta colluttazione con i carabinieri di pattuglia che lo hanno arrestato. Secondo gli investigatori potrebbe essere responsabile anche del precedente danneggiamento del locale. La pizzeria è la stessa dove mercoledì sera il fratello, ora in carcere a Ivrea, ha sparato ai fratelli Rosso, uno dei quali titolare dell'attività, gambizzandoli. (ANSA).