In Piemonte 409 contagi Covid e 3 morti, più ricoveri

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Restano critici, in Piemonte, i dati dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, l'Unità di crisi regionale ha registrato 409 contagi (250 asintomatici), contro i 499 di ieri, e tre decessi, contro i due comunicati ieri. I tamponi processati sono stati 6.480, rispetto agli 8.588 di ieri. In aumento i ricoverati: 24 in terapia intensiva (+2) e 378 non in terapia intensiva (+24).

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte ci sono stati 4.177 decessi e 38.503 positivi, mentre i guariti sono 28.775 (+92 nelle ultime 24 ore), con altri 495 in via di guarigione.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.654. (ANSA).