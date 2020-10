Fuga gas ed esplosione nel Cuneese, un ferito

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Una donna è rimasta ferita in una esplosione a Garessio, comune alluvionato della provincia di Cuneo. A causarla, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno intervenendo sul posto con il 118 e le forze dell'ordine.

L'esplosione è avvenuta in una abitazione di Via Vittorio Emanuele. La donna, che ha riportato lievi ferite, è stata trasportata all'ospedale di Mondovì con una ambulanza di base. (ANSA).