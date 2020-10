Esplode petardo nell'androne di un condominio, paura a Mondovì

(ANSA) - MONDOVI, 11 OTT - Un grosso petardo, esploso ieri sera in un condominio di Mondovì, nel Cuneese, ha danneggiato la porta d'ingresso. E' accaduto in via Primo Alpini, nel quartiere Altipiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per identificare i responsabili e stabilire se si sia trattato di un atto intimidatorio o di un gesto sconsiderato. Danni anche alle auto parcheggiate nel cortile, nessuno è rimasto ferito. Al momento i condomini non hanno sporto denuncia. (ANSA).