Triathlon: novarese Molinari vince titolo italiano

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Il novarese Giulio Molinari (C.S.

Carabinieri) si è laureato oggi campione italiano di triathlon medio. Con il tempo di 3 ore 48' e 58" ha vinto la competizione tricolore organizzata dalla federazione italiana triathlon (Fitri) a Savelletri di Fasano (Brindisi), davanti a Matteo Fontana (MMTT) e ad Alessandro Degasperi (Dolomitica Nuoto CTT).

Ha dedicato il successo alla moglie Carlotta, morta qualche mese fa. "Mi ha dato forza - le sue parole - ho impostato la gara in maniera pesante per le prime frazioni e nella corsa pensavo semplicemente di gestire, invece sono riuscito a incrementare il vantaggio. Molti mi conoscono per i miei risultati ma anche per la perdita prematura di mia moglie, il tifo mi ha davvero aiutato".

La prima frazione erano 1.9 km a nuoto, la seconda 90 in bici, l'ultima 21 di corsa. (ANSA).