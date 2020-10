Maltempo: Cirio a Bruxelles per ricostruzione Piemonte

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - "Quando ho chiesto un miliardo di euro qualcuno a Roma ha sorriso, ma non si sorride di fronte ai danni che reclama il Piemonte. Il Piemonte oggi ha bisogno dello Stato e se scriviamo un miliardo è perché siamo certi dell'entità dei danni, perché facciamo le cose seriamente. Sono soldi dei piemontesi che devono ritornare sul territorio". Lo dice il presidente della Regione Alberto Cirio dopo le visite del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, ieri, e del capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi.

La prossima settimana invece la Regione porterà il tema della ricostruzione del Piemonte alluvionato anche all'attenzione dell'Unione Europea: lunedì e martedì il presidente Cirio sarà a Bruxelles per incontrare i commissari al Bilancio, Johannes Hahn, e all'Economia, Paolo Gentiloni, ai quali chiederà l'attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo, per accedere al quale farà da capofila anche per la Liguria e le francesi Rodano Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra, "in modo da mettere insieme le aree confinanti colpite". (ANSA).