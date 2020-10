Maltempo: Borrelli,stato emergenza possibile in prossimo Cdm

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Lo stato di emergenza per il Piemonte colpito dall'alluvione di inizio ottobre potrebbe essere dichiarato già nel Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che oggi pomeriggio ad Alba (Cuneo) ha concluso la sua visita nella regione, iniziata questa mattina a Omegna (Vco).

"Saremo il più tempestivi possibile, in accordo con la Regione.

Se riusciremo lo stato di emergenza verrà dichiarato nel Cdm della prossima, altrimenti all'inizio di quella successiva.

Saranno in Piemonte tecnici e funzionari della Protezione Civile che, in collaborazione, con quelli di Regione, Province e Comuni comporranno il quadro delle esigenze finanziarie per coprire la prima fase, quella relativa alle spese sostenute per i soccorsi, l'assistenza alla popolazione, le prime urgenze. Poi scatterà la fase 2, la ricognizione dei danni: in 90 giorni saranno stabiliti i fabbisogni. Siamo di fronte a danni notevoli, ma troveremo il modo di allocare le risorse necessarie". (ANSA).