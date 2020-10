Tff: due commedie europee aprono e chiudono 38/a edizione

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Il Torino Film Festival, in un anno così difficile e complicato, ha deciso di aprire e chiudere con due commedie europee di grande impatto. Ad aprire il festival, il 20 novembre, sarà Ballo Ballo (Explota Explota), una commedia musicale costruita sulle note dei più grandi successi di Raffaella Carrà, ambientata nella Spagna anni '70, tra grande brio e censura dei costumi, primo lungometraggio del regista uruguaiano Nacho Álvarez. A chiudere, il 28 novembre, sarà invece 'Un anno con Godot' (Un Triomphe), opera seconda del francese Emmanuel Courcol, ambientato in un carcere in cui un attore di teatro tiene un seminario.

"Si tratta - sottolinea Stefano Francia di Celle, direttore del Tff - di anteprime di film che si rivolgono al grande pubblico. Sono certo che saranno in grado di dare un importante slancio al rapporto tra spettatori e sale grazie alle diverse chiavi di lettura. I film sono legati a due icone molto accoglienti, Raffaella Carrà e Kad Merad, entrambi portatori di messaggi di inclusione sociale, positività e amore per l'arte, sottolineando l'incrocio di culture, da sempre un tema caro al TFF". (ANSA).