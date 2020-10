Stefano Sforza del ristorante Opera Chef emergente dell'anno

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Lo chef Stefano Sforza del ristorante Opera di Torino è stato premiato come Chef emergente dell'anno con gli Awards 2020 Food and Travel Italia. E' il primo riconoscimento ottenuto dallo chef a livello nazionale. La motivazione che ha portato la rivista a scegliere Sforza come vincitore del premio è stata la sua "cucina netta, precisa nel sapore e ben delineata nei gusti".

"Sono estremamente felice. Non appena ho saputo, quasi non ci credevo. È stata un'annata dura, abbiamo dovuto tener testa ad un momento storico pazzesco ma i consensi dei nostri clienti ci hanno ripagato con enormi soddisfazioni e questa rappresenta la ciliegina sulla torta", commenta lo chef.

"Fin da quando abbiamo preso la decisione di aprire Opera, non abbiamo avuto dubbi su quale chef avrebbe dovuto guidare la brigata. Stefano è stata per noi la prima scelta e ogni giorno ci dimostra il suo indiscusso valore. L'essere riconosciuto come Chef emergente dell'anno rende orgoglioso lui e mi riempie di orgoglio, per averlo scelto come guida del progetto", sottolinea proprietà Antonio Cometto.. (ANSA).