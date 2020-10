Musica: ritorna la Fiera del Disco in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Torna, domenica 11 ottobre in piazza Madama Cristina, dopo lo stop di primavera a causa del Covid, la Fiera del Disco di Torino, appuntamento d'eccezione per gli appassionati di musica fin dal 2002.

Un'edizione con stand più distanziati e spazi più ampi per espositori e pubblico per evitare assembramenti, che tiene anche conto del cambiamento in questi ultimi 6 mesi, del modo di fruire la musica. Sono infatti aumentati - spiegano gli organizzatori della Fiera - sia il consumo di musica in streaming, passato dal 66 all'80% del totale, sia la produzione ed il consumo di dischi in vinile, con un crollo deciso dei Cd.

Trend che negli Usa ha visto, per la prima volta dagli anni '80, la vendita di vinili sorpassare quella dei Cd.

Tra le tante chicche presenti alla Fiera anche il famoso Lp 'Il Salvadanaio' del Banco del Mutuo Soccorso, datato 1972, fatto a forma proprio di salvadanaio e il leggendario 'Electric Ladyland' di Jimi Hendrix che mise in copertina un gruppo di fanciulle completamente nude, foto che poi venne censurata e sostituita con il primo piano dell'artista. (ANSA).