Moda: 1 mln di contatti per Torino Fashion Week digital

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Con la consegna stasera del Torino Fashion Week Award si chiude un'edizione speciale della Torino Fashion Week, la quinta come numero, ma la anche la prima nella sua nuova formula quasi tutta digitale grazie ad un'App che ha permesso a stilisti, creatori , buyers e pubblico di incontrarsi in modo operativo sul web come in una sorta di nuovo Hub della moda emergente. In tutto sono stati registrati, in una settimana, un milione di contatti tra sito, Facebook e Instagram. Si sono anche tenuti 4 giorni di B2B, e-commerce per i fashion designers in partnership con Cbi Camera Buyer Italia.

Sulle passerelle sono passati i lavori degli stilisti italiani o stranieri che vivono e lavorano a Torino o in Italia.

Tra le iniziative della settimana della moda torinese, ci sono state, dal 2 al 6 ottobre le sfilate, sempre all'interno della Rinascente, dei fashion designer di Cna Federmoda, il 7 dei vincitori del Torino Fashion Week Awards 2019. Special guest della serata conclusiva di oggi, Gerardo Orlando, già stilista presso Mario Valentino, Romeo Gigli e Ferragamo, ora fondatore del suo omonimo brand affermato in Cina e Europa. (ANSA).