Crolla ponteggio palazzina 7 piani nel Torinese, no feriti

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Un ponteggio allestito per alcuni lavori di ristrutturazione su una palazzina di sette piani è crollato nel tardo pomeriggio di oggi in via Inghilterra, a Borgaro Torinese. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco per verificare l'eventuale presenza di persone sotto le lamiere.

Secondo le prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. Il ponteggio, crollando, ha anche danneggiato diversi balconi. In corso gli accertamenti dei carabinieri di Caselle sull'accaduto.

(ANSA).