Covid: tutti i dati su portale, un lavoro di Csi Piemonte

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - E' disponibile su Developers Italia la piattaforma Covid-19 realizzata dal Csi (il consorzio informatico della Regione Piemonte). Developers Italia è il portale nazionale che ospita i principali progetti tecnologici italiani ed è il punto di riferimento per il software della pubblica amministrazione.

"Siamo orgogliosi che la piattaforma Covid-19 realizzata dal Csi per affrontare l'emergenza coronavirus - ha dichiarato Pietro Pacini, Direttore Generale del consorzio - sia entrata a far parte di questo catalogo nazionale. È una soluzione unica in Italia che vogliamo mettere a disposizione di altre amministrazioni e che può essere davvero di supporto nella gestione della pandemia".

La piattaforma Covid-19, che si basa su una infrastruttura cloud ed è completamente open source, ha come principali funzionalità la richiesta ed esitazione dei tamponi, la registrazione dei test sierologici sul personale scolastico, il trattamento delle persone sotto osservazione (dimissioni, trasferimenti, gestione delle quarantene e degli isolamenti fiduciari), gli aggiornamenti del diario clinico dei pazienti, la tracciatura della catena dei contatti a rischio. "Di fatto - viene spiegato - è possibile gestire in tempo reale le informazioni cliniche ed epidemiologiche in possesso dei vari attori coinvolti, cosa che permette analisi e decisioni rapide".

Oggi in Piemonte la piattaforma è utilizzata da 18 Asl e 28 laboratori di analisi pubblici e privati convenzionati. Le credenziali di accesso sono state rilasciate a più di 12 mila utenti tra operatori sanitari, sindaci, rappresentanti delle forze dell'ordine, componenti dell'Unità di crisi. (ANSA).