Covid: Torino, nel weekend più controlli su uso mascherine

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Nel fine settimana a Torino verranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine per evitare gli assembramenti e affinché venga rispettata la normativa in merito l'utilizzo delle mascherine anti Covid 19.

La decisione, dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm, arriva dal tavolo per la sicurezza presieduto dal prefetto di Torino Claudio Palomba.

"Per la concreta attuazione delle misure - si legge in una nota della Prefettura - appare indispensabile e prioritaria un'azione di sensibilizzazione del senso civico della popolazione, richiamando i cittadini a comportamenti responsabili, con particolare riguardo al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie". (ANSA).