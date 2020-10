Covid: a Borgosesia macchinario per esiti rapidi test

(ANSA) - VERCELLI, 09 OTT - A Borgosesia (Vercelli) l'esito del tampone per l'accertamento dell'infezione da coronavirus arriverà in tempi rapidi grazie ad una nuova macchina donata dalla Fondazione Valsesia onlus. Lo strumento, presentato oggi all'ospedale Ss.Pietro e Paolo, garantirà in 50 minuti la diagnosi negativa e l'eventuale positività anche in trenta minuti. Un primo macchinario simile era stato donato in aprile al S.Andrea di Vercelli dalla famiglia Loro Piana. Ora anche il presidio borgosesiano potrà contare su un'analoga strumentazione a 4 moduli indipendenti. Presenti oggi il sindaco Paolo Tiramani, il presidente della Fondazione Valsesia onlus, Laura Cerra, Pier Luigi Loro Piana e il direttore sanitario dell'Asl di Vercelli, Gianfranco Zulian. "La filosofia innovativa di questa strumentazione - ha spiegato Fulvia Milano, direttore del Laboratorio analisi dell'Asl Vc - è rappresentata dalla flessibilità e modularità che consente di operare utilizzando le 4 posizioni a disposizione con test differenti. Tale tecnologia può e potrà nel prossimo futuro essere impiegata anche per altri screening oltre al covid". (ANSA).