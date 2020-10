Alluvione: Boccia, governo pronto dichiarare stato emergenza

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - "Il Governo è pronto a deliberare lo stato di emergenza. Anche in tempi rapidi". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che questa sera ad Alba (Cuneo) ha fatto il punto sui danni causati dal maltempo dello scorso fine settimana con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, e con Massimo Riberti e Ferruccio Fazio, sindaci di Limone e Garessio, due tra i comuni più colpiti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre.

"Non è una questione di risorse, quelle ci sono", ha assicurato Boccia, che questa sera inaugura ad Alba la Fiera internazionale del Tartufo. "Si tratta di definire il perimetro di intervento - ha spiegato - Non appena ci sarà trasmessa questa documentazione, istruiremo il dossier. Sentiteci al vostro fianco - ha detto rivolgendosi ai sindaci - siamo con voi: siamo un paese che vive da otto mesi in emergenza, ma usciremo pure da questa emergenza in tempi rapidi". (ANSA).